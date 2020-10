Le Portel : Eric Girard aimerait conserver Georgi Joseph et Noé Abouo

Avec trois victoires de suite, Le Portel est une superbe dynamique. Le dernier succès, acquis à Strasbourg samedi dernier (83-94) alors que l'équipe était menée de 19 points (60-41) à la 23e minute, a marqué les esprits. Devant la presse après la rencontre, l'entraîneur Eric Girard en a encore profité pour complimenter son intérieur Georgi Joseph. Pour lui, son discours lors d'un temps-mort a déclenché la rebellion de l'ESSM.

"Pendant la mi-temps, j’avais été assez virulent avec certains joueurs car je n’étais pas du tout content de leur manque d’investissement, et notamment sous notre panier où on se faisait manger (13 rebonds offensifs pris par la SIG). Les gars visés ont réagi et c’est très, très bien. Mais par rapport à ce temps mort, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le César en question, c’est Georgi, notre « ancien » irréprochable. Il s’est levé du banc et a passé une ronflée à ceux qui étaient sur le parquet. Moi, j’ai laissé faire et j’ai apprécié. Parce que Georgi est irréprochable dans l’état d’esprit et que c’est un ancien écouté et charismatique. Les gars ont bien compris le message. La réaction a été magnifique puisque l’on est passé de -19 à +13. Au final, on laisse la SIG à 31 points après la pause contre 52 avant. Les gars ont apporté la meilleure réponse qui soit."