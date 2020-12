Le Portel : Eric Girard furieux contre Wesley Gordon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : ESSM Le Portel

La fin du deuxième quart-temps approche ce lundi soir à l'Astroballe. Même si les bases de la rencontre sont trop offensives pour que l'ESSM Le Portel ne puisse s'accrocher pendant 40 minutes, l'équipe nordiste est dans le coup même si elle commence à lâcher prise après être revenue à -2 en cours de deuxième quart-temps (33-31 après un 3-points de Benoît Mangin).

Georgi Joseph auteur de 2 fautes, Eric Girard décide de rappeler Wesley Gordon (2,06 m, 26 ans) sur le terrain afin de préserver son joueur de confiance d'une troisième faute handicapante pour la suite de la rencontre. Le pivot étasunien se présente devant la table de marque avant de se rendre compte qu'il ne porte plus son maillot. Furieux, Eric Girard l'engueule et le renvoie sur le banc. Il ne reviendra plus sur le terrain et n'aura joué en tout que 2 minutes et quelques secondes sur ce match, qui était d'ailleurs son tout premier en Jeep ELITE de la saison.

"C’est quasiment une faute professionnelle, a râlé le coach stelliste dans La Voix du Nord après la rencontre. Ça ne peut pas durer très longtemps d’avoir des joueurs qui n’ont rien prouvé et qui, quand on les sollicite sur un moment important, ne sont pas concentrés."

Eric Girard l'a dit et répété : il souhaite libérer Wesley Gordon de son contrat signé avec l'ESSM Le Portel durant l'été, afin de prolonger Georgi Joseph jusqu'à la fin de l'exercice 2020-2021. Mais le club n'a pas les moyens de lui régler par anticipation une partie de son contrat. Ainsi, le staff attend que les représentants du pivot américain trouvent une opportunité à ce dernier, où il pourra de nouveau s'exprimer et ne pas trop perdre en valeur pour la suite de sa carrière. Ce qui est le cas actuellement, au bout du banc nordiste. A suivre.