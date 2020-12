Le Portel : Georgi Joseph prolonge jusqu'à la fin de la saison, Jamar Abrams s'en va

Très satisfait de Georgi Joseph (1,97 m, 38 ans) depuis son arrivée au Portel, Eric Girard avait dans un premier temps pu le prolonger jusqu'au 31 décembre, en tant que pigiste médical de Wesley Gordon. Le Facebook du club nous apprend aujourd'hui que l'intérieur français est conservé jusqu'à la fin de la saison. L'entraîneur stelliste, au soir de la victoire de son équipe à Strasbourg, s'était montré élogieux à son sujet le qualifiant "d'irréprochable dans son état d'esprit", "charismatique" et "respecté". En 7 rencontres, Joseph tourne à 4,6 points, 5 rebonds et 1,9 passe pour 8,9 d'évaluation en 20 minutes. Sa prolongation devrait avoir des répercussions. Wesley Gordon devrait quitter la Côte d'Opale prochainement. Reste que celui-ci doit trouver un nouveau club.

Jamar Abrams (2,01 m, 31 ans), en revanche, n'est pas conservé. Malgré la volonté d'Eric Girard de continuer la collaboration avec le poste 3/4 US jusqu'en juin prochain, le manque de moyens financiers empêche cela. L'entraîneur a réagi à ce départ :

« Parfois, il y a des pigistes que l’on est content de voir partir. C’est tout le contraire avec Jamar. Tant sur le terrain que dans la vie, on a pris beaucoup de plaisir à le voir évoluer avec nous. On lui souhaite bonne chance pour retrouver un bon club et sait-on jamais, peut-être sera-t-on appelé à le recontacter dans le futur. »