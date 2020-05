Le Portel : Les discussions avec Michael Umeh ont abouti à une prolongation de contrat

JEEP ÉLITE

Crédit photo : ESSM Le Portel

Après avoir annoncé de nombreux mouvements au sein de son effectif à la suite d'une conférence de presse, Le Portel avait déclaré être en discussions avancées pour pouvoir garder Michael Umeh (1,88m, 35 ans). C'est désormais officiel, l'Américano-Nigérian sera Stelliste en 2020/21.

Avant l'interruption de la saison 2019/20, Michael Umeh n'avait pu disputer qu'une seule rencontre avec Le Portel. Arrivé pour subvenir au départ de D'Angelo Harrison, il a brillé dans la défaite face à l'EBPLO lors de laquelle il avait compilé 20 points, 7 passes décisives et 2 rebonds pour 16 d'évaluation en 29 minutes.

Et maintenant, Wojcie ?

Avant ce court passage au Portel, l'international Nigérian avait débuté la saison à Boulazac, remplaçant Kevin Harley de manière temporaire. En 7 rencontres de Jeep Élite, il s'était révélé très performant, bien aidé par une adresse au rendez-vous (14 points à 52,4% de réussite aux tirs dont 55,2% à 3-points pour 13,7 d'évaluation en 22 minutes de moyenne). Alors que le club était désireux de le prolonger, le meneur a préféré prendre la direction de l'équipe russe de Saratov. Déçu par le peu de temps de jeu qui lui a été alloué, il s'est libéré de son contrat pour rejoindre le Pas-de-Calais.

Le remaniement opéré et les premiers mouvements annoncés par les dirigeants de l'ESSM Le Portel ont de quoi agréablement surprendre, après une saison 2019/2020 des plus compliquées avec seulement 4 victoires décrochées en 24 rencontres. Le club du président Rivoal attend maintenant de terminer les négociations avec Mathieu Wojciechowski, qui avait laissé de formidables souvenirs sur la Côte d'Opale entre 2013 et 2015.

L'effectif de Le Portel : Benoit Mangin, Mehdy Ngouama, Michael Umeh, Boris Dallo, Cyrille Eliezer-Vannerot, Johan Passave-Ducteil.