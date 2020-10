Le Portel : Mathieu Wojciechowski touché au tendon d’Achille

Lundi soir, l'ESSM Le Portel s'est imposée à Rennes 78 à 64 en Coupe de France mais n'a pas pu aligner son ailier Mathieu Wojciechowski. La veille à l'entraînement, le Franco-Polonais a "ressenti une douleur assez forte au tendon d’Achille" relate le club nordiste sur sa page Facebook.

"Plus de peur que de mal finalement : l’examen, que Geoffray Marcourt a réussi à obtenir sur place, n’a pas révélé de grosse lésion. Mathieu devra donc rester au repos pendant une petite semaine."

L'ancien Bressan et Limougeaud ne pourra donc pas tenir sa place dans un choc de bas de tableau entre Le Portel et Boulazac.





En plus des genoux de Michael #Umeh et Wes' #Gordon, des problèmes pulmonaires de @EliezerBob (de retour dans quelques semaines), c'est au tendon d'achille de @MathieuWojcie de faire des siennes.

Rien d'alarmant, mais Mathieu est OUT pour #Boulazac. pic.twitter.com/1oSJN7slba