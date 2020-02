Le Portel : Michael Umeh remplace D'Angelo Harrison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

A la recherche d'un nouvel arrière suite au départ de D'Angelo Harrison, l'ESSM Le Portel a engagé Michael Umeh (1,88 m, 35 ans) pour la fin de la saison 2019/20. L'international nigérian avait démarré la saison 2019/20 en France, à Boulazac, où il avait temporairement remplacé Kevin Harley.

Très adroit, l'Etasunien a réalisé sept matchs réussis (14,7 points à 52,4% de réussite aux tirs dont 55,2% à 3-points, 1,9 rebond et 1,7 passe décisive pour 13,7 d'évaluation en 22 minutes). Le BBD voulait le conserver mais il a finalement rejoint la formation russe de Saratov où il n'a pas eu le temps de jeu espéré (5,9 points à 35,2%, 1,1 rebond et 1,2 passe décisive en 17 minutes sur 13 matchs de VTB League). Ce qui l'a poussé à se libérer et ainsi rejoindre l'ESSM, la lanterne rouge de Jeep ELITE, qui veut tout tenter pour parvenir à se sauver. A 11 journées de la fin, l'équipe de Christian Monschau compte 3 victoires de retard sur le premier non relégation.