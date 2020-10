Le Portel : Noé Abouo prolonge jusqu'en 2022, Georgi Joseph jusqu'à fin 2020

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Yannick Coppin

L'ESSM Le Portel voulait les conserver, c'est chose faite. Ce vendredi, le club a annoncé la prolongation de l'ailier ivoirien Charles Noé Abouo (1,96 m, 30 ans, 9,8 points à 72,7% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 1,3 passe décisive pour 12,5 d'évaluation en 20 minutes) pour un an et demi et de Georgi Joseph (1,97 m, 37 ans, 4,4 points à 47,1% de réussite aux tirs, 5,2 rebonds et 2,2 passes décisives pour 9,4 d'évaluation en 21 minutes) jusqu'à la fin de l'année civile. Engagés en tant que remplaçants médicaux de Michael Umeh et Wesley Gordon, ils ont pleinement assuré leur rôle et permis à l'équipe d'Eric Girard de remporter leurs trois derniers matchs. L'entraîneur n'a pas caché sa satisfaction à l'idée des les conserver.