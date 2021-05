Le Portel : Passave-Ducteil et Joseph préservés contre l'ASVEL ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Ce vendredi, Le Portel reçoit l'ASVEL à 18 heures. Face à la plus grosse armada du championnat de France, l'ESSM sait ses chances limitées. Surtout que les deux pivots de l'effectif, Johan Passave-Ducteil et Georgi Joseph, sont touchés par les blessures. La Voix du Nord indique qu'à cause d'une blessure au genou et une autre au pied, ils ne se sont pas entraînés ce jeudi et pourraient être préservés ce vendredi dans le but d'être prêts et compétitifs dimanche contre Le Mans.