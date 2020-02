Le Portel : Un contrôle antidopage positif à l'origine du départ de D'Angelo Harrison

Après la victoire contre Gravelines-Dunkerque (80-61) le 10 février dernier, l'arrière de l'ESSM Le Portel D'Angelo Harrison (1,93 m, 26 ans) a du passer un contrôle antidopage en compagnie de deux autres joueurs. Si celui-ci s'est révélé positif selon La Voix du Nord, le joueur étasunien reste présumé innoncent en attendant l'analyse de l'échantillon B et la contre-expertise. Cependant, ce test positif a poussé l'ESSM et le joueur à se séparer ce mercredi, officiellement pour "raisons personnelles".

Thank you for everything Le Portel. pic.twitter.com/b6L7GfVfXL