Le Portel bat Ostende avec Eliezer-Vanerot et Umeh

JEEP ÉLITE

Crédit photo : L'oeil du Nord Yannick Coppin

De retour à l'entraînement en cours de semaine, l'ESSM Le Portel a disputé un match amical contre son voisin belge d'Ostende ce dimanche, s'imposant 84-82.

Le staff a ainsi pu utiliser en condition de match Cyrille Eliezer-Vanerot et Michael Umeh, qui n'ont pas pu disputer de rencontres sur ce début de saison. Le premier a marqué 3 points à 1/3 aux tirs en plus de prendre 1 rebond et perdre 3 ballons en 16 minutes. Le second a mis 6 points à 2/4 et donné 1 passe décisive en 15 minutes. Autrement, Boris Dallo (17 points à 5/7, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d'évaluation en 23 minutes) et Georgi Joseph (4 points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 13 d'évaluation en 23 minutes) ont fait preuve de polyvalence.

Les statistiques de la rencontre :