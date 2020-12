Le Portel chez l'ASVEL ce lundi, "en pensant à Orléans"

Après un mois et demi sans match de championnat, Le Portel retrouve la Jeep ELITE ce lundi en match reporté de la 3e journée. L'ESSM, l'un des petits poucets du championnat, sait que cette rencontre sera difficile sur le parquet de l'Astroballe, face à l'ASVEL.

"On aurait préféré reprendre contre une équipe plus abordable, ou alors à domicile avec nos supporters, avoue l’entraîneur Éric Girard (qui fêtera sa 900e rencontre sur le banc de l'ESSM ce lundi) dans Nord Eclair. Mais on préfère jouer dans ce sens-là avec un match sans pression contre l’ASVEL pour voir où on en est en termes de rythme. On y va en pensant à Orléans."