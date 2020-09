Le Portel en contact avec Georgi Joseph

Sans club depuis la fin de son contrat à Boulogne-Levallois en novembre dernier, Georgi Joseph (2,00 m, 37 ans) pourrait prochainement retrouver les parquets de Jeep ÉLITE grâce au jeu des piges médicales. Une fenêtre d'opportunité s'était déjà ouverte avec les Metropolitans mais Jurij Zdovc a finalement préféré embaucher Assem Marei. Mais il existe une autre possibilité : l'ESSM Le Portel, qui cherche un remplaçant pour Wesley Gordon, blessé au genou.

En démentant, sur son compte Twitter, l'annonce d'un retour dans les Hauts-de-Seine, l'ancien All-Star de Pro A (sélectionné pour le Match des Étoiles en 2006, lors de sa saison rookie avec le Paris BR) a toutefois lâché une autre information : l'amorce de discussions avec Éric Girard dans la journée de samedi. Contacté par nos soins, l'entraîneur stelliste nous a confirmés l'existence de contacts avec le vétéran franco-haïtien.

Nope old news. Par contre j'ai parlé avec Eric Girard tout a l'heure. King of the North ca sonne bien aussi.