Le Portel enfonce Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Les Choraliens, adeptes des entames de match médiocres ces derniers temps, étaient pourtant prévenus… Il fallait défendre comme des morts de faim pendant 40 minutes pour l’emporter face aux vikings portelois. Mais bis repetita, la Chorale a subi pendant tout le premier quart-temps. L’ESSM a su exploiter les largesses défensives roannaises pour prendre le large (8-24, 10e). Lourdement sanctionnés par le corps arbitral et en manque de réussite, les coéquipiers de Clément Cavallo (de retour sur le parquet après un coup sur sa fracture du nez) allaient réagir de la meilleure des manières, en équipe. Dans le sillage d’un très bon Juvonte Reddic (12 points à la pause), les hommes de Jean-Denys Choulet revenaient au contact à la pause (38-39, 20e).

Roanne pousse mais Le Portel tient bon

Dans la lignée de leur prestation collective de la fin de première période, les Roannais dominaient leurs vis-à-vis et prenaient même jusqu’à 10 points d’avance dans le coeur du troisième quart-temps (62-52, 27e). Mais grâce notamment à un shoot au buzzer du milieu de terrain de Mehdy Ngouama, les stellistes gardaient espoir à la fin de cette troisième période (63-59, 30e). Toujours en tête grâce à un Justin Wright-Foreman plus en verve en deuxième période (11 points), les locaux gardaient la main sur le match. Mais alors que tous les éléments semblaient aller contre eux (sorties de Joseph et Ngouama pour 5 fautes), les hommes d’Eric Girard parvenaient à trouver les ressources nécessaires pour rester en vie, tout proches des Ligériens, avant de porter l’estocade dans le money time (74-77, 40e).

Encore une fois fébriles sur la fin de match, les Roannais (9 victoires, 18 défaites) concèdent leur 7e revers consécutif et devront à tout prix réagir samedi à domicile face à Nanterre. Le Portel (12 victoires, 15 défaites) de son côté pointe à la 10e place de Jeep ELITE et s'est quasiment mis à l'abri ce soir.

