Le Portel engage l'international canadien MiKyle McIntosh

Crédit photo : FIBA

Ce lundi matin, l'Étoile sportive Saint-Michel (ESSM) Le Portel Côte d'Opale a annoncé la signature de l'ailier-fort canadien MiKyle McIntosh (2,01 m, 25 ans). Professionnel depuis deux ans, il va découvrir le championnat de France la saison prochaine.

Natif de Pickering, dans la banlieue de Toronto en Ontario, MiKyle McIntosh a continué sa formation dans les lycées américains puis en NCAA. Après quatre saisons à Illinois State (de 2013 à 2017), dont la première en tant que redshirt, il a effectué sa saison senior à Oregon en 2017/18. Non drafté, ce poste 4 très mobile et athlétique a rejoint le championnat coréen avant de rentrer au Canada pour évoluer en G-League chez les Raptors 905. Aux côtés du nouveau meneur du Mans Kaza Kajami-Keane, il s'est montré productif (10,8 points à 49,3% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1 passe décisive en 23 minutes). Il a poursuivi l'expérience nationale en prenant part à la première saison de CEBL, avec les Hamilton Honey Badgers.

En 2019/20, cet international canadien (il a participé aux matchs de qualification pour l'AmeriCup 2021 en février dernier) s'est lancé dans sa première expérience européenne en signant pour le club phare actuel du basketball belge masculin, celui d'Ostende. L'occasion de disputer l'EuroMillions Basketball League (14 points à 45,7% de réussite aux tirs, dont 36,8% à 3-points, 4,1 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes) ainsi que la Ligue des Champions (12,4 points à 41,8%, 4,1 rebonds et 1 passe décisive en 23 minutes). Il a notamment affronté la SIG Strasbourg (10 points à 4/9 et 1 rebond pour 3 d'évaluation en 21 minutes) en phase de poule.

Face à la SIG Strasbourg et Damien Inglis (photo : FIBA)



Après avoir conservé Cyrille Elizier-Vanerot, prolongé Benoît Mangin et Michael Umeh, engagé Boris Dallo, Mehdy Ngouama et Johan Passave-Ducteil, l'ESSM compte désormais sept joueurs sous contrat. Le club réaffirme sa volonté de vouloir faire revenir le poste 3/4 Mathieu Wojciechowski. De quoi y voir clair sur le futur effectif d'Eric Girard.

