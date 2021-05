Le Portel et l'ASVEL faciles face au Mans et Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Yannick Coppin

Le Mans est dans le dur. Privé de son axe 1-5 Kaza Kajami-Keane - Ovie Soko mais aussi d'Iggy Mockevicius, le MSB, fatigué, s'est fait cueillir par une formation de l'ESSM Le Portel (88-63) qui sait parfaitement hausser son niveau de jeu quand elle a conscience qu'elle peut l'emporter. Les joueurs d'Eric Girard ont tous contribué (huit d'entre eux ont terminé à 9 d'évaluation ou plus) à cette belle victoire collective (22 passes décisives), la dixième de la saison. De leur côté, les Sarthois sont dans le dur, alors qu'ils se déplacent chez l'ASVEL ce mercredi.

Une équipe de l'ASVEL qui enchaîne les succès maintenant qu'elle ne joue plus en EuroLeague. Ce dimanche, les joueurs de T.J. Parker se sont logiquement imposés contre la lanterne rouge de Jeep ELITE, Boulazac. Les Rhodaniens ont vite pris le dessus (22-12 après un quart-temps), avec un Guerschon Yabusele encore redoutable d'efficacité (16 points à 5/5 aux tirs et 4 rebonds en 17 minutes), et le staff a pu faire tourner, permettant à Kymany Houinson de réussir ses débuts en Jeep ELITE (9 points à 3/4 en 14 minutes) à 17 ans. Au classement, l'ASVEL (15 victoires, 6 défaites) continue sa remontée. De son côté, Boulazac (3 victoires, 19 défaites) semble condamné.

