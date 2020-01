Le Portel met Kwan Cheatham à l'essai

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Un nouveau joueur était présent à la reprise de l'ESSM Le Portel. Il s'agit de Kwan Cheatham (2,08 m, 24 ans). Poste 4 long, mobile et vif, il est à l'essai jusqu'à mercredi indique le club nordiste dans son communiqué.

Joe Alexander - qui avait lui même remplacé Toarlyn Fitzpatrick le 11 novembre - parti peu avant la trêve, le staff cherchait un poste 4/3 en plus d'un pivot (afin de remplacer Frank Hassell). C'est donc un jeune joueur, passé par l'Université d'Akron (NCAA) de 2013 à 2017 avant d'évoluer deux ans en Belgique chez les Kangoeroes Mechelen de Malines. La saison passée, il tournait à 13,4 points à 39,3% de réussite aux tirs et 6 rebonds en 29 minutes de moyenne en première division belge. Fin septembre, il avait signé un contrat allant jusqu'à Noël avec le BC Levski Sofia en Bulgarie. Il a notamment joué en FIBA Europe Cup (11,2 points à 30,6% et 7,7 rebonds en 31 minutes sur 6 matchs) mais n'a pas prolongé son contrat et espère désormais s'engager avec l'ESSM.

S'il fait l'affaire, le natif de Cincinnati (Ohio) fera ses débuts avec Le Portel samedi contre Dijon.