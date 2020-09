Le Portel ne veut pas jouer devant 100 personnes

Lors de son Assemblée Générale de fin mai 2020, la Ligue Nationale de Basket (LNB) avait annoncé que les clubs refuseraient de jouer la saison 2020/21 si les matchs devaient être disputés à huis clos. Pourtant, avec la remontée de la pandémie de COVID-19, c'est bien ce qui se trame en France. L'économie du basketball français s'en retrouve en grande difficulté. C'est le cas pour l'ESSM Le Portel qui aurait du jouer avec 100 spectateurs seulement si ses deux premiers matchs n'avaient pas été reportés. Dans une entrevue publiée sur la page Facebook du club, le président Yann Rivoal le déplore.

"Lors de notre tournoi Ibis Cup, nous avions eu l’autorisation pour une jauge de 2 000 personnes. Mais comme tout le monde le sait, le climat s’est brutalement tendu et je m’attendais à des difficultés. J’avais donc misé sur une demande à 2 500 personnes, ce qui nous permettait de caser nos abonnés, mais nous privait tout de même des recettes guichets de quelque 1 000 places. Le retour a eu l’effet d’une douche glaciale : pour la Préfecture, c’était 100 places et rien d’autre. J’ai dit non pour les 100. Et la Préfecture a donc imposé le huis-clos pour Reims et Orléans. Parallèlement, Bourg a eu droit de jouer son premier match hier soir avec une jauge de 3 200 pour 3 600 habituellement. Je veux bien que l’Ain soit en zone blanche, mais il n’y qu’un seul degré d’écart (zone d’alerte orange pour le Pas-de-Calais) et nous c’est 100 personnes. Qu’y comprendre ?

Ils (à la LNB) nous disent de nous battre. Mais que voulez-vous faire quand une Préfecture vous dit c’est 100 ou rien ? Nous sommes obligés d’obéir. On a cherché des solutions pour avancer et la LNB a même proposé que l’on joue tous nos matchs à l’extérieur jusqu’à temps que la situation redevienne normale. On n’a pas voulu parce qu’en cas d’arrêt, si on est derniers, il n’y aura pas de deuxième saison blanche. Les règles ont déjà été édictées."