Le Portel officialise l'arrivée de Edgaras Zelionis, Kwan Cheatham qualifié

On annonçait l'ESSM Le Portel sur les rangs de l'intérieur lituanien Edgaras Zelionis (2,06 m, 30 ans), le club nordiste a officialisé sa signature dans la soirée. Le poste 4/5 n'a cependant pas été qualifié pour la rencontre de samedi contre Dijon, au contraire de l'Américain Kwan Cheatham (2,08 m, 24 ans). Ce dernier, encore à l'essai, va donc densifier la raquette porteloise contre la JDA.

Jacky Périgois compte ainsi deux ailier-forts de plus dans son effectif professionnel. Reste à savoir si l'ESSM va également se payer un nouveau pivot afin de remplacer Frank Hassell, ce qui semble nécessaire pour espérer une remontée au classement de la Jeep ELITE. Mais pour cela il faudra écarter un joueur étranger, puisque l'équipe en compte déjà six (Tabu, Harrison, Ballard, Cheatham, Zelionis et Krubally), soit le nombre maximum autorisé pour une équipe sur un match de Jeep ELITE.

L'effectif actuel de l'ESSM Le Portel :