Le Portel sur la piste du Lituanien Edgaras Zelionis

JEEP ÉLITE

Crédit photo : AlWehda

Dernière de Jeep ELITE, l'ESSM Le Portel s'active pour se renforcer et ainsi sauver sa place en première division française. Après les départs de Joe Alexander et Frank Hassell, le club nordiste cherche surtout des renforts à l'intérieur. On le sait, l'ailier Kwan Cheatham est à l'essai. Celui-ci n'est pas encore officiellement réussi, même après le match amical de mardi, mais le staff a demandé à ce qu'il soit qualifié pour affronter Dijon rapporte La Voix du Nord.

Un autre poste 4 pourrait arriver puisque selon nos informations. L'ESSM suit la piste du Lituanien Edgaras Zelionis (2,06 m, 30 ans). Natif de Kaunas, cet intérieur rapide et athlétique a démarré sa carrière professionnelle au BC Khimik en Ukraine avant de rentrer en Lituanie puis de jouer au Kazakhstan, en Lettonie par deux fois, en Lituanie encore, en Turquie, en Egypte et dernièrement en Arabie-Saoudite.

Egalement capable d'évoluer au poste 5, il a notamment évolué en Ligue des Champions en 2017/18 avec Klaipeda (11,4 points à 59,1% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 3,3 fautes pour 13,8 d'évaluation en 23 minutes), croisant le fer avec l'Elan Chalon au premier tour (5 points à 2/5 aux tirs et 9 rebonds pour 13 d'évaluation en 26 minutes à l'aller, 4 points à 2/4 et 4 rebonds pour 7 d'évaluation en 14 minutes au retour) puis la SIG Strasbourg en 8e de finale (9 points à 4/7 et 5 rebonds à l'aller, 17 points à 6/14 et 8 rebonds pour 15 d'évaluation en 21 minutes au retour).

Reste à savoir si, en cas de signature, il sera utilisé seulement au poste 5, lui qui est très à l'aise face au cercle où son premier pas fait des ravages face aux intérieurs adverses.