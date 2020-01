Le Portel voulait Maxime Roos, les Metropolitans ont préféré le conserver

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

A la recherche de renforts, l'ESSM Le Portel a souhaité se faire prêter l'ailier Maxime Roos (2,02 m, 24 ans). Ce dernier, en mal de temps de jeu chez les Metropolitans 92 (7 minutes en moyenne sur 4 entrées), avait envie de rejoindre son ancien coéquipier Cyrille Eliezer-Vanerot dans le Nord. Mais Frédéric Fauthoux a préféré conserver son poste 3/4 athlétique dans l'effectif afin de conserver un effectif large et complémentaire. Samedi soir lors de la victoire des siens contre Monaco, Maxime Roos a joué 13 minutes (son plus gros temps de jeu de la saison), cumulant ainsi 5 points à 2/3 aux tirs et 4 rebonds pour 9 d'évaluation.