Le président de l'Elan Chalon Dominique Juillot met la pression à Philippe Hervé

Afin de calmer un peu les fans de l'Elan Chalon qui réclament la tête de Philippe Hervé, le président du club Dominique Juillot a fait le choix de publier un communiqué sur le site Internet de son club. "Si les résultats n'étaient pas au rendez-vous" sur les prochaines semaines, "d'autres décisions pourraient s'avérer nécessaire" annonce l'homme politique. En d'autres termes, Philippe Hervé, qui a signé jusqu'en juin 2022, pourrait être écarté d'une manière ou d'une autre.

"Au-delà de la qualité de l’équipe de Bourg, l’opposition proposée par l’Elan samedi soir dernier a été indigne. Nous nous sommes donc réunis dimanche avec les dirigeants, le directeur général et le coach afin de recueillir ses explications, d’analyser la situation et de prendre les premières décisions. Dans un premier temps, il a été décidé de renforcer l’équipe en faisant venir plusieurs joueurs sur différents postes. Un joueur arrive demain pour renforcer les lignes arrières, il s’agit de Sean ARMAND que l’on avait déjà contacté en novembre dernier. Le choix des autres se fera en fonction des résultats d’ici la trêve de la Leaders Cup et certains contacts sont déjà bien avancés.

En parallèle et compte tenu des efforts substantiels faits par différents actionnaires nous avons dit au coach et à ses assistants que la situation devait s’améliorer très rapidement en matière de classement bien sûr, mais également dans la détermination de chacun pour sortir le club de la situation dans laquelle il est aujourd’hui. En tout état de cause d’autres décisions pourraient s’avérer nécessaires rapidement si malgré cela les résultats n’étaient pas au rendez-vous.

L’Elan a déjà connu dans un passé récent les mêmes difficultés mais le contexte d’un championnat à trois descentes, la qualité de nos concurrents et le resserrement du niveau font qu’il y a urgence à redresser la barre. Nous en avons les moyens et nous savons pouvoir compter sur le soutien du public et de nos partenaires, mais nous sommes également conscients des interrogations que peuvent susciter ces années où les résultats ne sont pas au niveau d’un club comme le nôtre.

Dominique JUILLOT

Président"