Le Pro Stars 2020 annulé

Les annulations se suivent les unes après les autres en raison du coronavirus et des mesures prises pour combattre sa propagation. Cette fois-ci c’est au tour de l’incontournable tournoi de préparation Pro Stars d'annuler son édition 2020.

Celui-ci a lieu dans les Pays de la Loire au mois de septembre. En 2019 les rencontres s'étaient déroulées à Cholet, Brissac, Laval, ou encore La Baule et les phases finales à Angers. Sans visibilité quant à la possible tenue d'un tel événement en salle avec du public, les organisateurs de l’évènement donnent rendez-vous aux supporters en 2021 pour le 40e anniversaire du tournoi.

"Dans cette période d’incertitude fédérale et gouvernementale, où ordre et contre ordre se succèdent, nous ne souhaitons pas prendre des risques, a justifié le président de l'organisation, Louis Blanvillain, président de l’organisation, dans son communiqué. Nous ne tenons pas à tout préparer, pour que la veille on nous dise : PAS POSSIBLE. De plus les frontières étrangères étant fermées, il est impossible d’accueillir des équipes étrangères."