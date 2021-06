Le programmation TV des phases finale 2021 de Jeep ELITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

Si on ne connaît pas le classement définitif de la saison régulière de Jeep ELITE, on connaît les huit qualifiés pour les phases finales, dans le désordre en attendant le match entre Monaco et l'ASVEL de ce vendredi. Maintenant que les phases finales sont confirmées, la Ligue Nationale de Basket a pu communiquer sur les dates et les programmations télévisuelles. Les voici :

Dimanche 20 juin

Dijon vs Orléans à 15h sur la chaine L'Equipe.

Lundi 21 juin

Monaco vs Bourg-en-Bresse ou Boulogne-Levallois à 19h sur Sport en France.

Lyon-Villeurbanne vs Le Mans à 20h30 sur Sport en France.

Strasbourg vs Bourg-en-Bresse ou Boulogne-Levallois à 20h sur LNB TV.

Jeudi 24 juin

La première demi-finale aura lieu le jeudi 24 juin à 15h30 sur la chaine L'Equipe.

La deuxième demi-finale aura lieu le jeudi 24 juin à 20h50 sur la chaine L'Equipe.

Samedi 26 juin