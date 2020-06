Le prospect lituanien Arnas Velička rejoint le CCRB

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Prospect bien connu de la génération 1999, Arnas Velička (1,95 m, 20 ans) a décidé de poursuivre sa carrière professionnelle en France. Le meneur lituanien a signé au Champagne Châlons-Reims Basket pour la saison 2020/21.

Recrutement 2020-2021

LE LITUANIEN ARNAS VELICKA AU CCRB POUR LA SAISON 2020/2021 ! Bienvenue Arnas ! pic.twitter.com/VVkDtkjZGc — Châlons-Reims (@CCRBASKET) June 23, 2020

Encore jeune (20 ans), Arnas Velicka a déjà une vraie expérience dans le basketball professionnel. Après ses années de formation au Zalgiris Kaunas, il a rejoint le centre de formation du FC Barcelone en 2016 et jouait pour l'équipe réserve en LEB Oro, la deuxième division. Puis il est rentré au pays afin de porter les couleurs du Lietkabelis Panevėžys, sous la forme d'un prêt de la part du club catalan. Retourné au Zalgiris Kaunas à l'été 2018, il a été prêté pour la saison 2018/19 au club estonien de l'Université de Tartu puis en 2019/20 au club partenaire (ou satellite) voisin du CBet Prienai. En première division lituanienne, il tournait à 12,2 points à 38,6% de réussite aux tirs (dont 29,1% à 3-points), 3,2 rebonds, 4,7 passes décisives et 3,2 balles perdues en 27 minutes.

Une riche expérience internationale

Si le nom de Velicka vous dit peut-être déjà quelque chose, c'est qu'il a souvent croisé la route des équipes de France jeunes sur les compétitions internationales. Sélectionné en équipe de Lituanie U16 avec un an d'avance en 2015, il a remporté la première de ses quatre médailles sur cette compétition à domicile. Un an plus tard, il défiait la génération 99 française dans un mythique quart de finale de la Coupe du Monde U17 à Saragosse, remporté par les Baltes après double prolongation malgré les dunks stratosphériques d'Yves Pons. Auteur de 23 points, 5 passes décisives et 4 rebonds en 40 minutes sur cette rencontre, il a été élu dans le cinq de la compétition en compagnie des Etasuniens Collin Sexton (MVP) et Wendell Carter, de l'Espagnol Sergi Martínez et du Bosnien Džanan Musa. A la fin de cette même année 2016, il défiait Frank Ntilikina au poste 1 de la finale de l'Euro U18 (4 points à 2/9 aux tirs mais 8 passes décisives).

A seulement 20 ans, il mènera donc l'équipe du CCRB en compagnie de Matthieu Gauzin (19 ans). Il espère connaître la même trajectoire de carrière que l'Islandais Martin Hermannsson qui a signé à l'ALBA Berlin après une belle saison au sein de la formation marnaise. La ligne arrière de Cédric Heitz sera très jeune puisque le rookie Jalen Adams (24 ans) a également signé.

L'effectif prévisionnel du CCRB pour la saison 2020/21 :