Le rookie Jackson Rowe va bien rejoindre Roanne

Ailier-fort auteur d'un cursus solide au sein de l'Université de Cal State Fullerton, Jackson Rowe va démarrer sa carrière professionnelle à la Chorale de Roanne. Sportando indique que le contrat est signé, alors que l'entraîneur Jean-Denys Choulet a commenté l'article publié ce samedi sans démentir l'information donnée. C'est la deuxième recrue de l'effectif professionnel après la signature du meneur Sylvain Francisco.

DONE DEAL: Canadian rookie Jackson Rowe will start his pro career in French Jeep Elite with Chorale Roanne, a source told @Sportando. https://t.co/MSkXIZlDPs