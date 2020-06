Le scoreur Scott Bamforth arrive au Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Le Mans vient d'annoncer sa quatrième recrue pour la saison 2020/21. Il s'agit de l'arrière shooteur Scott Bamforth (1,88 m, 30 ans), joueur doté d'un joli C.V.

Pensionnaire du relevé championnat d'Espagne de 2013 à 2017 (à Séville, Murcie, de nouveau Séville et Bilbao), il a ensuite passé deux saisons à Sassari en Italie avant d'évoluer eu Buducnost Podgorica sur la saison écoulée. Avec le club monténégrin, il tournait à 13,1 points à 45,2% de réussite aux tirs (dont 35% à 3-points sur six tentatives par match) et 100% aux lancers-francs, 3,2 rebonds et 2,3 passes décisives pour 10,6 d’évaluation en 26 minutes par match sur 10 matchs d'EuroCup.

19 points par match en Italie avant une blessure au genou

Par le passé, l'ancienne star de l'université de Weber State (élu dans le meilleur cinq de la conférence Big Sky en 2011 et 2013) a notamment tourné à 14,5 points avec Bilbao en Liga Endesa en 2016/17 et 19 points par match avec Sassari en LegA en 2018/19. Alors irrésistible (32 points contre Milan, 27 en 25 minutes contre la Virtus Bologne), le natif d'Albuquerque (Nouveau Mexique) a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche le 12 janvier 2019. Une grave blessure qui l'a stoppé dans son élan. Elan qu'il veut reprendre dans la Sarthe la saison prochaine.

"Scott est un joueur de haut-niveau qui a été performant partout où il est passé, commente son futur entraîneur Elric Delord. Aussi bien scoreur que créateur, c'est une vraie plus-value à notre effectif. Son talent offensif est multiple, que ce soit en bout de chaîne pour profiter des décalages créés, avec un fort pourcentage à 3-points, que dans la création, notamment sur les pick & roll et les écrans non-porteurs. Il n'en demeure pas moins investi sur le plan défensif, qui est un aspect important dans toute performance collective en Jeep Elite. Enfin, alliant expérience et leadership naturel, il dispose aussi d'une grande compréhension du jeu, ce qui en fait le joueur idéal dans le jeu que nous voulons mettre en place."

Fort shooteur (il a battu les records de 3-points marqués de Damian Lillard à Weber State), il arrive en complément d'Antoine Eïto et Kaza Kajami-Keane sur la ligne arrière du MSB. Plus expérimenté que les trois premières recrues, il apporte une certaine garantie à l'effectif jusqu'ici très jeune du club. Deux joueurs sont encore attendus pour compléter l'équipe version 2020/21.

L'effectif 2020/21 du Mans Sarthe Basket :