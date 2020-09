Le Slovène Gregor Hrovat vers Cholet Basket

A la recherche d'un nouveau joueur afin de remplacer Ike Nwamu, Cholet Basket a opté pour le Slovène Gregor Hrovat (1,96 m, 26 ans) indique Sportando. Poste 2/3 double champion de Slovénie (en 2017 et 2018) avec l'Union Olimpija, il est ensuite partie en Allemagne à Bayreuth avant de jouer en Turquie, à l'Afyon Belediye. Le 1er septembre, il s'est engagé pour les Helios Suns mais c'est finalement en France qu'il va poursuivre sa carrière, avec CB donc.

Slovenian guard/forward Gregor Hrovat has opted out of his open contract with Helios Suns to sign a deal with Cholet in the French Jeep Elite and Basketball Champions League, sources tell @Sportando.