Le Trophée du Golfe à Vannes est annulé

JEEP ÉLITE

Tout comme le Pro Stars 2020, la 13e édition du Trophée du Golfe à Vannes n’aura pas lieu à cause de l’épidémie du coronavirus. Comme l’a annoncé le club organisateur, via un communiqué sur leurs réseaux sociaux, ce tournoi de la préparation de la saison de Jeep ELITE qui se déroule chaque année le premier week-end de septembre est annulé pour l'année 2020. Toutefois, le club de Vannes donne d’ores et déjà rendez-vous pour l’édition 2021, qui se passera encore une fois du 4 au 5 septembre.