Le Zalgiris Kaunas et le Maccabi Tel-Aviv s'intéressent à Isaïa Cordinier

L'arrière international français Isaïa Cordinier (1,96 m, 24 ans) attire les convoitises de certains des plus grands européens. Selon les informations du journaliste lituanien Donatas Urbonas, deux clubs d'EuroLeague s'intéressent de près au joueur de Nanterre 92 dans la perspective de leur recrutement estival. Le Zalgiris Kaunas et le Maccabi Tel-Aviv suivent de près l'Azuréen.

Auteur de sa meilleure saison en carrière, aussi bien en Jeep ELITE qu'en EuroCup, l'ancien joueur d'Antibes, Evreux et Denain confirme sa montée en puissance observée depuis début 2019. Ses problèmes physiques derrière lui, le fils de Stéphane Cordinier semble prêt à pouvoir découvrir le plus haut-niveau européen, surtout que contrairement à l'été 2020 il sera libre de tout contrat à l'issue de l'exercice 2020-2021. Mais avant cela, il aura certainement à coeur de terminer son parcours à Nanterre de la meilleure des manières.

