Le Zalgiris Kaunas s'intéresse à Bonzie Colson

Auteur d'un début de saison des plus réussi sous le maillot de la SIG Strasbourg, avec notamment une performance remarquée en BCL face à Riga (31 points à 11/23 aux tirs, dont 4/9 à 3-points, 7 rebonds et 4 interceptions pour 30 d'évaluation en 34 minutes), le poste 3-4 américain Bonzie Colson (1,98 m, 24 ans) attire forcément les convoitises.

Selon les informations du journaliste lituanien Donatas Urbonas, le natif de Washington D.C., intéresse fortement le Zalgiris Kaunas pour la saison prochaine. Avant sa saison à la SIG, l'ancien pensionnaire de l'université de Notre Dame (NCAA) a joué en G-League et un peu en NBA (8 matches à Milwaukee) en 2018-2019 puis au Darussafaka Istanbul en Turquie en 2019-2020. Il avait notamment croisé la route d'Isaïa Cordinier en EuroCup, autre piste suivie par le Zalgiris Kaunas qui semble suivre de près le marché français.

Reste maintenant à savoir si Bonzie Colson restera en Jeep ELITE la saison prochaine ou le verra-t-on porter la fameuse tunique verte du club lituanien. Etant donné ses performances, il sera quoi qu'il en soit difficile de le conserver.

