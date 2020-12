Leader du championnat, Boulogne-Levallois tombe au Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Quelle prestation ! Concentrée et appliquée pendant l'ensemble de la rencontre, la troupe d'Elric Delord a fait tomber le leader Boulogne-Levallois à Antarès (95-88), en ouverture du premier Boxing Day de la Jeep ÉLITE. "Cette victoire est un acte fondateur qui plus est avec la situation actuelle, a commenté Antoine Eïto au micro de la chaîne L'Équipe. Tout n'était pas parfait mais on n'a rien lâché."

David Michineau : "On a laissé trop de paniers faciles"

Agressive à souhait et combative, la formation mancelle - battue à Bourg et toujours privée de Kaza Kajami-Keane et de Kenny Baptiste - n'a pas plié, même quand les Metropolitans 92 sont repassés devant grâce à un 15-2 (52-55, 26'), sur un tir longue distance de Bastien Pinault.

Dans le sillage d'un Valentin Bigote intenable en première période (22 points à 7/8 aux tirs), les protégés d'Antarès ont profité de la maladresse chronique des Francilliens, notamment aux lancers francs (14/23), pour grapiler quelques points et revenir dans le match rapidement (65-58, 29'). "On a manqué d'intensité on a laissé trop de paniers faciles, déplorait David Michineau après coup. C'est ce qu'il faut la différence. Ils ont eu plus envie que nous à certains moments."

Scott Bamforth très bon

De l'énergie et de l'envie, Ovie Soko en avait à revendre en fin de match. Très bien aidé par Scott Bamforth (19 points dont 3/6 à 3-points, 6 rebonds et 8 passes décisives pour 30 d'évaluation), l'intérieur britannique a fini le boulot dans le dernier quart-temps (22 points à 6/10 aux tirs et 6 rebonds pour 20 d'évaluation). De quoi faire tomber Boulogne Levallois, jusque-là meilleure défense du championnat et leader, pour la première fois depuis la défaite contre la JL Bourg, 14 novembre dernier.

