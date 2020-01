Leaders Cup 2020 : L'ASVEL va-t-elle enfin gagner ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : LNB

[Publi-communiqué] La Leaders Cup 2020, c'est du 14 au 16 février à Marne-la-Vallée. C'est déjà la huitième édition de cette compétition qui a remplacé la Semaine des As en 2013. Leader de Jeep ELITE à l'issue de la phase aller de la saison régulière, l'AS Monaco est l'une des deux favorites de cette édition 2020. Le club de la Principauté reste le club le plus titré de cette compétition avec trois titres (2016, 2017 et 2018). De son côté, l'autre favori, l'ASVEL, rêve d'y remporter son premier titre. Le club de Tony Parker veut briller sur tous les tableaux en France mais s'est déjà fait sortir de la Coupe de France, lors du tour préliminaire à Strasbourg. Son coach, Zvezdan Mitrovic, l'a gagné trois fois avec Monaco. Avec son effectif de 14 joueurs, la formation rhodanienne a les capacités d'enchaîner les efforts sur trois jours.

Mais à la Leaders Cup, les exploits arrivent souvent. La saison passée, la JL Bourg a sorti l'ASVEL dès les quarts de finale. Strasbourg, au milieu d'une saison fort décevante, avait fini par l'emporter. Parviendront-ils à renouveler l'exploit au milieu d'un exercice encore plus terne ?

Autrement, la JDA Dijon qui rêve ouvertement d'un titre pour valider ses progrès continus, a mis une croix sur son calendrier. Avec sa grinta et sa capacité à gagner hors de ses bases (10 victoires de suite à l'extérieur en Jeep ELITE), elle a les moyens de renverser la hiérarchie.

N'oublions pas les Metropolitans 92, presque à domicile (comme Nanterre), qui ont récemment dominé Monaco et montré de vrais progrès défensifs.

Bref, une nouvelle fois le plateau sera sympathique et le spectacle au rendez-vous !

Voici les affiches des quarts de finale de la Leaders Cup LNB :

13h00 : Boulogne-Levallois Metropolitans 92 / Cholet Basket

15h30 : ASVEL / SIG Strasbourg

18h00 : JDA Dijon / JL Bourg-en-Bresse

20h30 : AS Monaco Basket / Nanterre 92

Voici la suite du programme :