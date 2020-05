Léopold Cavalière : "Le fait que la SIG se positionne très tôt était quelque chose d’important"

Après neuf saisons à l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, Léopold Cavalière (2,01 m, 24 ans) a choisi de changer de club et de rejoindre la SIG Strasbourg. Le poste 4/3 a été démarché très tôt par le directeur sportif Nicola Alberani puis le coach Lassi Tuovi.

"Le fait que le club se positionne très tôt était quelque chose d’important pour moi. Cela montrait que j’étais en quelque sorte une des priorités du recrutement. C’est très valorisant.

[...] J’ai d’abord eu un coup de fil de Nicola Alberani qui m’a exposé le projet global du club. Ensuite j’ai échangé avec le coach et là nous avons plus parlé de l’équipe et du basket qu’il voulait développer. Avec ces deux coups de fils j’ai eu tout de suite une vue d’ensemble de ce que me proposait Strasbourg et son projet."