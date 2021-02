Léopold Cavalière (Strasbourg) : "Beaucoup plus de sérénité en fin de match"

Après avoir compté jusqu'à 24 points d'avance juste après la mi-temps, Strasbourg a vu Boulogne Levallois revenir à -2 dans le money time, samedi en Jeep ÉLITE. Mais les Alsaciens se sont accrochés et, là où ils avaient parfois laissé passer leur chance en début de saison, ils ont cette fois su conclure, 71-63, signant un 4e succès de rang en championnat. Une gestion de la fin de match dont se félicitait l'intérieur Léopold Cavalière après la rencontre.

"Je pense que cette équipe fait preuve de beaucoup plus de sérénité en fin de match. On a pu déjà le voir contre Cholet (75-72) ou contre Roanne (82-78). En début d’année, on aurait pu dire que l'on aurait perdu ce match, mais aujourd’hui on prouve qu’on est solides, on sait rester sereins parce qu’on connaît les forces de chacun, on sait qu’on a les moyens de gagner."