Léopold Cavalière dans Sud-Ouest : "Ce qui me manque ? Tirer dans un p***** de panier"

Personnage haut en couleur, le capitaine de l'Elan Béarnais Léopold Cavalière est revenu dans Sud-Ouest sur son confinement. A Billère, à côté de Pau, l'Albigeois alterne entre loisirs, promenade avec son chien et exercices physiques. Sans oublier le temps passé devant les écrans. Pour compléter le tout, il s'est mis au yoga.

"Je m’essaie au yoga le matin en me levant, sur une appli à la con pour faire des mouvements à la con. A la fin, elle me dit « namaste ». C’est un peu dur parce que nous, les sportifs, on a l’habitude de s’étirer d’une certaine façon, mais là, ce sont des trucs que tu n’as jamais fait, donc pas intuitif. Mais je suis optimiste quand même."

Quant à ce qui lui manque le plus, c'est bien simple...

"Tirer dans un putain de panier. J’ai un ballon chez moi, je fais un peu de dribbles quand je peux mais tirer me manque et ça me prend la tête. J’ai besoin de travailler mon shoot et j’ai l’impression de prendre du retard."