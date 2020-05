Léopold Cavalière officiellement à Strasbourg : "Ma ligne directrice a toujours été de m’inscrire dans un projet dans la durée"

Comme annoncé, Léopold Cavalière (2,01 m, 24 ans) quitte l'Elan Béarnais, où il jouait depuis 9 ans, afin de rejoindre la SIG Strasbourg. Le club alsacien a officialisé sa signature pour les 3 prochaines saisons. Le joueur s'explique sur le site Internet de son nouveau club :

"Je suis très content de me lancer dans ce nouveau projet qui me semble très excitant. Je tourne une page très importante de ma carrière, mais je suis heureux de le faire en signant à Strasbourg. Je tiens à dire que je suis très reconnaissant des personnes que j’ai croisées et côtoyées à Pau. L’Elan Béarnais sera toujours chez moi. J’y suis arrivé à 15 ans et je quitte ce club à 24 ans, ce n’est pas rien. Mais le moment est arrivé de tourner la page et je n’aurais pas pu rêver mieux comme environnement, pour un nouveau début de carrière, que la SIG Strasbourg. Nicola Alberani et Lassi Tuovi ont su me montrer une réelle confiance en me proposant un contrat de 3 ans. C’est gratifiant et surtout important pour moi car ma ligne directrice a toujours été de m’inscrire dans un projet dans la durée. Nos premiers échanges avec Lassi et Nicola m’ont convaincu dans mon choix car j’ai ressenti leur besoin de recruter de bons gars, et surtout dans le fait qu’il y a une vraie volonté de prendre en compte l’aspect humain. Les choix de joueurs qu’ils font ne sont pas dictés par les stats uniquement. Ils regardent l’homme en plus du joueur et j’aime cette approche."