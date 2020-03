Les championnats suspendus ou non ? Les clubs doivent se prononcer

Alors que les plus grandes ligues sportives du monde ont suspendu leur.s championnat.s en raison du coronavirus, la Ligue Nationale de Basket n'a pas encore reporté les rencontres de ce week-end. Plusieurs médias annoncent que les instances ont lancé un sondage auprès des clubs afin de prendre une décision claire.

Comme indiqué par certains confrères, un référendum se tiendra en début d'après-midi pour savoir si la journée de #JeepElite et #ProB de ce week-end est maintenue ou non. " Il serait plus sain de prendre une décision complète et globale " selon le président des #Sharks