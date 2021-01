Les éloges de Laurent Vila à Danilo Andjusic avant Elan Béarnais - Bourg

Leader offensif de la JL Bourg (17,4 points par match), Danilo Andjusic s'éclate cette saison. L'Elan Béarnais espère le limiter ce samedi soir. Avant la rencontre, l'entraîneur de l'EBPLO Laurent Vila a dit tout le bien qu'il pense de l'arrière serbe :

"C'est un véritable danger, un véritable scoreur. C'est un joueur qu'on pouvait penser unidimensionnel au départ mais quand on observe bien son jeu, il est menaçant, déjà dans le jeu sans ballon. Il se démarque très, très bien. L'équipe de Bourg joue beaucoup pour lui, avec de bons écrans et des espaces pour le libérer. Aujourd'hui, on sent qu'il est en pleine conscience. Il peut shooter, jouer pour ses coéquipiers. S'il n'a pas le tir, il peut driver, passer la balle... Il a une bonne connexion avec l'ensemble des joueurs ce qui fait qu'il est capable de beaucoup scorer mais il attire aussi les défenses et il est capable de servir ses coéquipiers. C'est un joueur qui a trouvé dans cette équipe de Bourg une pleine expression, sa confiance... Il a carte blanche. Ce n'est pas un atout maître de cette équipe."