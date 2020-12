Les gros progrès d'Ismaël Bako, "un équipier incroyable"

JEEP ÉLITE

15 avec 3 tirs tentés, 13 avec seulement 2. Les deux dernières évaluations en EuroLeague pour Ismaël Bako (2,08 m, 25 ans) illustrent l'impact de ce dernier dans les deux victoires de son équipe.

Arrivé à l'été 2019 à l'ASVEL, le pivot belge avait déjà montré une partie de son potentiel en 2019-2020. Mais plus qu'un potentiel à moyen terme, cette fois l'ancien joueur de Louvain et Anvers possède un réel impact sur les résultats de son équipe. En relai d'un Moustapha Fall très attendu par les défenses après son énorme début de saison, l'international belge apporte de plus en plus. Contre le FC Barcelone, il a réalisé de formidables séquences. Face à des athlètes de très haut-niveau, il a protégé son panier avant de sprinter dans l'axe puis de provoquer la faute. Egalement très vif sur pick and roll pour "rouler" vers le cercle et monter au dunk, il s'affirme de plus en plus à l'ASVEL.

"Ismaël est un équipier incroyable, le genre de joueur que j'aime bien, a décrit dans Le Progrès l'assistant coach Frédéric Fauthoux, avant la victoire contre le Panathinaikos. Il est long, mobile, sait très bien jouer le pick and roll et me fait un peu penser à Vincent Poirier, que j'avais eu à Levallois. Sa prestation est très intéressante, pour lui, bien sûr, et pour nos adversaires. Maintenant, il faut qu'il enchaîne. Ce que font les très grands joueurs."

Avec 8 kg de muscles pris pendant le confinement, Ismaël Bako s'est endurci physiquement. A 25 ans, il possède encore une belle marge de progression alors qu'il est lié au club jusqu'en juin 2022. De quoi continuer à y passer des caps. Le club rhodanien en aura bien besoin pour aller chercher le titre et s'installer en EuroLeague.