Les labels clubs saison 2019-2020 : Monaco et Rouen récompensés pour la première fois

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

21 clubs ont reçu un label de la LNB pour la saison 2019-2020, sur 24 dossiers déposés. Deux de plus par rapport à la saison précédente. Ce label, mis en place en 2013-2014, récompense les efforts des différents clubs de la ligue pour se structurer.

Les deux nouveaux labellisés de cette saison sont l'AS Monaco (Jeep Élite) et le Rouen Basket Métropole (Pro B) qui reçoivent chacun le Label Bronze. Les 18 clubs de première division ont donc désormais tous un label, tandis qu'ils sont 4 à en posséder à l'étage inférieur. Le Label Or, la plus haute distinction, n'est obtenu que par deux clubs, Strasbourg et Chalon.

Le Label club se base sur quatre grandes catégories, considérées comme des éléments structurants d'un club. La première partie concerne la Gouvernance, l'Administration et la Finance. La deuxième concerne le Marketing, le Commercial et la Communication. La troisième concerne le Sportif et le côté Médical. La quatrième et dernière catégorie concerne les Équipements, l'Exploitation et la Gestion des Salles.