Les labels clubs saison 2020/21 : Nantes et le Portel remportent leur premier label, Bourg passe en Or

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

23 clubs ont reçu le label décerné par la Ligue Nationale de Basket (LNB), pour la saison 2020/21, soit de deux plus que la saison dernière. Les heureux élus ont été annoncés ce mardi 29 juin via un communiqué sur le site de la LNB. Le Portel (Jeep ELITE) et Nantes (Pro B) sont les deux petits nouveaux. Ce dispositif a été créé en 2013 pour valoriser les clubs qui se professionnalisent.

Avec le Portel, ce sont l'ensemble des clubs de Jeep Elite qui ont reçu un label. Soit une première depuis la mise en place de ce dispositif. La promotion la plus notable concerne la JL Bourg. Le club burgien obtient le Label Or, soit la récompense la plus prestigieuse. A ses côtés, Lyon/Villeurbanne, Strasbourg et Chalon-sur-Saône conservent leur position. Tandis que Nancy et Gravelines/Dunkerque passent du bronze à l'argent.

Les critères retenus par la commission Label se classent en quatre catégories : la gouvernance et finance, le marketing et la communication, le sportif et le médical et enfin les équipements et la gestion des salles.

Dans le détail, voici l'ensemble des récompenses :