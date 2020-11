Les matchs de Jeep ELITE du mois de novembre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

La Ligue Nationale de Basket (LNB) avait donné le programme du week-end de la Jeep ELITE et celui de la Leaders Cup Pro B. Elle vient de communiquer l'ensemble des rencontres de Jeep ELITE du mois de novembre et de leur diffusion sur L'Equipe ou Sport en France. Tous les matchs se joueront donc chez l'ASVEL, Monaco et les Metropolitans 92 qui ont accepté de jouer à huis clos. De sacrés chocs sont prévus, comme la rencontre entre Monaco et Dijon le 14 novembre.

Voici tous les matchs programmés en Jeep ELITE en novembre :

Samedi 7 novembre 2020 à 20h30 en direct sur SPORT EN FRANCE

Boulogne-Levallois Metropolitans 92 / EB Pau-Lacq-Orthez

Dimanche 8 novembre 2020 à 17h45 en direct sur la chaine L'EQUIPE

ASVEL / Orléans Loiret Basket

Samedi 14 novembre 2020 à 14h55 en direct sur la chaine L'EQUIPE

Boulogne-Levallois Metropolitans 92 / JL Bourg-en-Bresse

Samedi 14 novembre 2020 à 20h30 en direct sur SPORT EN FRANCE

AS Monaco Basket / JDA Dijon

Samedi 21 novembre 2020 à 20h30 en direct sur SPORT EN FRANCE

AS Monaco Basket / Limoges CSP