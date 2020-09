Les Metropolitans 92 croquent Gravelines, Chikoko se régale

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Les premiers instants avaient donné le ton de la soirée et ouvert l’appétit des supporters locaux. Après avoir remporté l'entre-deux, les Metros avaient déroulé un long système, jusqu'à trouver Vitalis Chikako qui finissait dans le cercle. Une entrée alléchante à l'image de la recette du succès : un collectif qui tourne à plein régime (24 passes décisives) et un Chikoko ultra-dominant, de quoi donner la leçon à Gravelines-Dunkerque ce samedi, 89-57 score final.

Après avoir battu Monaco sur le Rocher en ouverture de la saison mercredi, les joueurs de Jurij Zdovc ont confirmé ce que leur riche recrutement de l'été laissait entrevoir : ils batailleront dans les hauteurs du Championnat cette saison. Surtout lorsque le pivot zimbabwéen évolue à ce niveau. Ce samedi, Chikoko a terminé avec 27 points à 11/14, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 35 d'évaluation. Gravelines n'avait pas les armes pour le tenir physiquement dans la raquette et l'ancien Palois s'est goinfré toute la soirée, que ce soit à la conclusion sur pick'n roll ou en jouant le un contre un poste bas.

Les shooteurs sanctionnent

"C'est notre défense qui donne le ton de la soirée, confiait Chikoko après la rencontre. "Et de jouer avec de tels shooteurs autour de moi ça me facilite le travail. C'est dur pour eux (les défenseurs) parce que s'il viennent aider la balle ressort et on peut les sanctionner."Autour de son pivot, Boulogne-Levallois a fait admirer la profondeur de son effectif et la précision de ses snipers (12/23 à 3 points).

À l'inverse, Gravelines est apparu dépassé d'entrée, et si Lucas Bourhis ou Romuald Morency ont tenté de sonner la révolte en sortie de banc, la performance de certains titulaires est inquiétante. Chris Horton a plus ou moins tenu son rang (17 points), mais Corey Davis (1 d'éval) ou Cameron Wells (-4) sont passé à côté du sujet. "On n'a pas montré notre vrai visage", pestait Romuald Morency. "On se fait défoncer dans l’agressivité d'entrée", lâchait même le coach des Maritimes Serge Crèvecoeur. À ce sombre bilan s'ajoute la petite blessure de Pape Sy, touché au genou droit - un simple coup rassure Crèvecoeur - et qui a fini la rencontre sur le banc avec une poche de glace.

Brandon Brown prend de vitesse Cameron Wells (photo : Lilian Bordron)