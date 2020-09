Les Metropolitans 92 dévoilent leur puissance de feu à Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Création

Attendus comme l'une des meilleures formations de la saison 2020/21 de Jeep ELITE, les Metropolitans 92 ont montré qu'ils avaient du talent ce mercredi soir à Orléans. Après un quart-temps, ils avaient déjà marqué 30 points (contre 18 encaissés). Derrière, ils ont fait la course en tête, même s'ils ont ralentin en fin de rencontre (13 points marqués lors du dernier quart-temps). Ils ont fini par l'emporter 84 à 69.

Six joueurs de Boulogne-Levallois ont marqué 10 points au moins (17 pour Anthony Brown). En face, le meneur Paris Lee (5 points à 2/10 et 2 passes décisives pour 2 d'évaluation en 31 minutes) a eu du mal offensivement. Globalement, l'équipe a été dominée au rebond (37 prises à 23) et a manqué d'adresse extérieure (4/20).

