Les Metropolitans 92 font venir Anthony Brown

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Dragana Stjepanovic

Auteur d'une pige remarquée à Limoges en cours de saison, Anthony Brown (2,01 m, 27 ans) va retrouver le championnat de France. Il vient en effet de s'engager pour les Metropolitans 92.

Joueur propre techniquement, fort shooteur, capable d'évoluer sur les postes 2, 3 et 4, il a tourné à 13,1 points à 50,5% de réussite aux tirs dont 46,3% à 3-points, 5 rebonds et 2,5 passes décisives pour 15,5 d'évaluation en 29 minutes en 10 matchs de Jeep ELITE lors de son passage au Cercle Saint-Pierre. Dans la foulée, il s'est engagé à Fuenlabrada. En huit matchs de Liga Endesa avant l'arrêt de la saison 2019/20, Antony Brown a tourné à 7,8 points à 40,7%, 3,4 rebonds et 1,9 passe décisive en 22 minutes.

34e choix de la Draft NBA 2015

Ancien joueur de Stanford en NCAA (de 2010 à 2015), l'Angelino a d'abord partagé son temps entre la NBA (41 matchs au total) et la D-League (une saison à 20,3 points de moyenne, en 2016/17, et une autre à 18,9 points) pour le début de sa carrière professionnelle. Le 34e choix de la Draft NBA 2015 a ensuite porté les couleurs du Partizan Belgrade pour trois petits matchs en novembre 2018 (6 minutes en moyenne), avant de rentrer aux Etats-Unis pour de nouveau jouer en G-League (12,9 points à 41,3% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds et 2,3 passes décisives en 29 minutes avec Lakeland). En octobre 2019, l'international américain (5e de la Coupe du Monde U19 en 2011) a aidé l'équipe australienne du Melbourne United pour deux matchs de présaison contre les Sacramento Kings et les Los Angeles Clippers.

Pour finaliser son effectif, l'entraîneur Jure Zdovc et le vice-président Alain Weisz vont maintenant chercher un poste 4 au statut de joueur formé localement.

L'effectif prévisionnel des Metropolitans 92 pour la saison 2020/21 :