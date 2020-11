Les Metropolitans 92 ne tiendront pas longtemps à huis clos : "on accepte de dépanner pendant un mois mais pas plus", prévient Alain Weisz

Si les Metropolitans 92 ont accepté de jouer à huis clos contre Limoges il y a 12 jours ainsi que face à l'Elan Béarnais ce samedi et dans deux semaines contre Limoges, ils ne renouvelleront pas l'expérience ensuite. Le vice-président du club, Alain Weisz, l'annonce dans Le Parisien.

"On a réuni notre comité directeur mercredi, la conclusion est qu'on accepte de dépanner pendant un mois mais pas plus. Après, on fera comme tout le monde. Si la décision est de s'arrêter pendant deux mois, on s'arrêtera.

On est peut-être plus protégé que d'autres, mais on a aussi besoin du public, de nos partenaires, de nos VIP. Je ne connais pas l'ampleur de nos pertes avec le huis clos mais on sera aussi concerné. On ne pourra pas continuer au-delà de novembre. On va répercuter sur la saison suivante le manque à gagner de cette année. Et il y a la question de l'équité sportive. Quand le championnat reprendra, on fera quoi ? On disputera huit matchs de suite à l'extérieur ? C'est un saut dans l'inconnu."