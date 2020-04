Les Metropolitans 92 officialisent la démission de Boris Diaw, Alain Bouvard président par intérim

Les Metropolitans 92 ont officialisé la démission de Boris Diaw en tant que président, annoncé dimanche soir. Dans le communiqué, le club des Hauts-de-Seine n'élude les difficultés dans les relations internes. C'est Alain Bouvard, membre du directoire, qui va assurer la présidence par intérim.

Voici le communiqué des Metropolitans 92 :

"Boris Diaw Président des Metropolitans 92 à présenté sa démission aux Membres du Directoire du club.

Malgré une saison satisfaisante sur le plan sportif, des difficultés sont apparus quant au mode de fonctionnement du club, et dans les relations entre Boris et certains membres du directoire sans pour autant en imputer la responsabilité à quiconque. Il s’agit d’un état de fait qui a conduit Boris à prendre cette décision dans l’intérêt du club.

Nous en avons pris acte et respectons bien évidemment sa volonté et ce, même si nous perdons un dirigeant emblématique qui a su valoriser notre Club. Les années passées tant comme joueur que Président auront marqué le Club et il gardera toujours une place de choix dans le coeur de notre Équipe.

La Présidence par intérim sera assurée par Alain Bouvard membre du Directoire."