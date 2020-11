Les Metropolitans 92 ont "de bonnes raisons" de garder Assem Marei

Malgré la défaite face à la JL Bourg, Assem Marei (2,08 m, 28 ans) a, une nouvelle fois, sorti une belle performance lors de cette rencontre forte en émotions. Omniprésent, l’international égyptien a compilé 20 points et 7 rebonds pour 21 d’évaluation. Mais malgré ses solides statistiques, Assem Marei arrive en fin de contrat la semaine prochaine avec les Metropolitans 92, lui qui était venu pour pallier à l’absence de Miralem Halilovic, blessé au pied.

Interrogé après le match sur une éventuelle prolongation de contrat pour un joueur qui fait l’unanimité, Jurij Zdovc a répondu.

« Pour cela vous devez vous adresser au manager général (Alain Weisz). Malheureusement, Assem a été atteint de la COVID-19 mais se sent beaucoup mieux maintenant. Nous allons prendre une décision. Il correspond au système de jeu que j'ai mis en place. Il faut le rendre prêt à pour les échéances à venir, mais nous cherchons un autre joueur au cas où. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de bonnes raisons et beaucoup de mauvaises raisons pour le garder. Nous déciderons plus tard. »

Questionné également sur un éventuel retour de Miralem Halilovic (2,01 m, 29 ans) dans les prochains jours, l’entraineur des Metropolitans 92 se montre prudent.

« Je pense qu'il veut revenir et qu'il est prêt, mais le staff médical n'a pas donné son feu vert. Ils lui disent d'y aller doucement et je suis d'accord avec ça. J'espère qu'il sera dans l'effectif pour le match contre Nanterre de la semaine prochaine. Nous avons essayé de voir à l'entrainement s'il avait des douleurs quand il y avait du contact, mais nous n'avons pas besoin de nous dépêcher. Ce n'est pas un poste 5 typique. Il est plus mobile, il cherche moins le contact. Notre jeu est lent. Quand tu joues contre des équipes comme Bourg par exemple, tu as besoin de jouer rapidement. »