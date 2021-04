Les Metropolitans 92 ont eu tout juste contre Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Depuis les blessures de Darius Johnson-Odom et LaMonte Ulmer, Orléans joue avec un effectif raccourci et surtout privé de ses deux meilleurs marqueurs. Equipe très offensive, l'OLB doit changer de manière de jouer pour retrouver la victoire. Mais pour l'instant, alors que le premier remplaçant médical Tahjere McCall vient juste d'arriver, l'équipe de Germain Castano n'y arrive pas.

Aucun panier pour Orléans dans le troisième quart-temps

Ce dimanche à Levallois, elle a souffert contre les Metropolitans 92. Après avoir pris un premier écart avant la pause (45-34 à la mi-temps), les Loiretains n'ont pas marqué le moindre panier de champ dans le troisième quart-temps et ont basculé à -27 à la 10 minutes (66-39). La messe était dite. En faisant tourner, au point de faire entrer l'espoir Assemian Moulare (2 points à 1/3 et 1 rebond en 2 minutes), les locaux ont déroulé jusqu'au buzzer final pour s'imposer avec brio (60,3% de réussite aux tirs, 40 rebonds à 30, 25 passes décisives, 116 d'évaluation) avec 22 points d'avance (87-65).

David Michineau a mené son équipe d'une main de maître (20 points à 9/13 et 4 passes décisisives pour 21 d'évaluation en 27 minutes) vers cette 12e victoire en 19 rencontres. De son côté, Orléans va devoir intégrer Tahjere McCall et une future recrue et restructurer son collectif pour stopper sa mauvaise dynamique (7 victoires, 9 défaites).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre