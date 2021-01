Les Metropolitans 92 réclament "une décision donnant de la visibilité jusqu’à la fin de saison"

Comme l'AS Monaco, les Metropolitans 92, via leur directoire, ont fait savoir que le motif de l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket de ce mardi 19 janvier, ne leur convenait pas. Le club des Hauts-de-Seine souhaite une décision permettant de se projeter sur la suite de la saison 2020-2021, et pas seulement sur la période du 20 janvier au 15 février.

Voici leur communiqué :

"Messieurs les Présidents,

Le Comité Directeur du Club Boulogne-Levallois METROPOLITANS 92 souhaite communiquer sa position avant la prochaine Assemblée Générale de LNB prévue mardi 19 janvier 2021.

Les résolutions mises au vote lors de cette AG sont uniquement une décision de « STOP and GO » valable pour deux matchs à jouer éventuellement en un mois.

Notre attente est une décision nous donnant de la visibilité jusqu’à la fin de saison. A notre connaissance, tous les sports collectifs professionnels européens ne bénéficiant pas de droits télévisuels sont dans la même situation économique que nous. Malgré les problèmes économiques auxquels ils sont également confrontés, ils assurent leur mission qui est de jouer....

Dans notre pays, l’Etat a accordé différentes aides : exonérations de charges, chômage partiel, fonds de solidarité et dispositif de compensation de la billetterie. Malgré cela la JEEP Elite ne joue qu’épisodiquement. En persistant dans cette stratégie de « STOP and GO » nous risquons de tuer notre sport. Comment ne pas lasser notre public, nos partenaires ? Comment ne pas nuire à l’exposition médiatique d’un championnat devenu illisible ?

Nous regrettons que le Basket professionnel donne l’image d’un sport sans vraie stratégie ni gouvernance apparente, incompris de tous les autres acteurs du sport professionnel français.

Réagissons, il faut jouer !!!!!"